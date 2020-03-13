Известно, как с помощью запахов усилить память во время сна

13.03.2020, 0:14, Новости дня

Научные сотрудники Тель-Авивского университета и Института науки Вейцмана в ходе проведенного исследования разработали метод, позволяющий усилить процессы памяти в мозгу во время сна.

Как рассказали авторы нового уникального метода, он основан на запоминающем аромате, который вводится в одну ноздрю. Именно это помогает исследователям понять, как сон помогает памяти, и в будущем метод может также помочь восстанавливать возможности памяти после травм головного мозга или же помочь лечить людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В итоге результаты исследования показали, что такой «односторонний» прием ароматного вещества приводил к различным волнам сна в двух полушариях.

Таким образом, процесс консолидации памяти может быть усилен внешними сигналами, такими как запахи. Предполагается, что такой «диалог» между гиппокампом и определенными областями коры головного мозга.