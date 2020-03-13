 

Известно, как с помощью запахов усилить память во время сна

13.03.2020, 0:14, Новости дня

Научные сотрудники Тель-Авивского университета и Института науки Вейцмана в ходе проведенного исследования разработали метод, позволяющий усилить процессы памяти в мозгу во время сна.

Как рассказали авторы нового уникального метода, он основан на запоминающем аромате, который вводится в одну ноздрю. Именно это помогает исследователям понять, как сон помогает памяти, и в будущем метод может также помочь восстанавливать возможности памяти после травм головного мозга или же помочь лечить людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В итоге результаты исследования показали, что такой «односторонний» прием ароматного вещества приводил к различным волнам сна в двух полушариях.

Таким образом, процесс консолидации памяти может быть усилен внешними сигналами, такими как запахи. Предполагается, что такой «диалог» между гиппокампом и определенными областями коры головного мозга.   



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Четверть россиян хотят объединения с Белоруссией

18.01 / На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России

25.01 / Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

10.01 / Генсек НАТО: «Нет причин не верить данным о том, что украинский самолет был сбит ракетами»

04.03 / ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

05.02 / В России могут вернуть знак “шипы” и ввести новые ограничения

06.01 / В Черновицкой области более 15 автомобилей оказались в снежном плену – СМИ

23.01 / Принц Чарльз познакомился в Давосе с Гретой Тунберг

13.01 / Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к ядерному соглашению

25.01 / При землетрясении в Турции погибли 14 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика