Падение фондовых индексов США к концу пятницы превысило 9%

12.03.2020, 23:59, Новости дня

К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE ключевые индексы США потеряли более 9% на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

К закрытию торгов на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших по капитализации компаний США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта, передает ТАСС.

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд из Европы.

На этих новостях индекс Dow Jones в ходе торгов в четверг снижался на 6,88%, индекс NASDAQ – на 6,72%, индекс S&P 500 – на 6,74%. На закрытии торгов индекс Мосбиржи обвалился на 8,28% – до 2286,40 пункта, индекс РТС рухнул на 11,03%, до 1280,58 пункта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что паника на рынках приближает мировой кризис.