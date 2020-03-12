Индия изолируется от остального мира в связи с коронавирусом

12.03.2020, 23:54, Новости дня

Индия практически полностью изолировалась от остального мира в попытке сдержать распространение коронавируса, приостановив на месяц действие всех виз, за исключением некоторых особых категорий.

«Индия закрывается на карантин», – написали все газеты, когда правительство объявило, что, начиная с пятницы, в страну не будут пускать иностранцев.

Эту меру называют «ядерным ответом» на опасную болезнь, которую Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией.

Жесткие ограничения было решено ввести на фоне опасений, что, если в Индии начнется вспышка заболевания, то будет очень трудно сдержать его распространение в стране с населением 1,3 миллиарда человек и острой нехваткой медицинских ресурсов.

«Индия сосредоточена на превентивных мерах, – пояснил в четверг специальный секретарь Министерства здравоохранения Санджива Кумар. – Наша главная задача – коллективно вести эту битву, чтобы в итоге не пострадало большое количество людей».

По последним подсчетам, в Индии зафиксировано 73 случая заражения, что значительно меньше, чем во многих других странах, однако этот показатель стремительно растет: за последние четыре дня он увеличился более чем в два раза. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что случаи заражения рассеяны по 12 штатам с севера до юга.

«На данный момент ведутся попытки предотвратить широкое распространение инфекции в обществе и предотвратить дальнейшие случаи попадания вируса в страну, – отмечает президент Фонда общественного здравоохранения Индии доктор Шринат Редди. – Сейчас суть усилий – сдерживание».

В связи с введенными ограничениями с 15 апреля иностранные туристы в Индию попасть не смогут. Исключения сделаны только для дипломатов, сотрудников ООН, официальных лиц и обладателей рабочих виз.

Правительство также «настоятельно рекомендует» индийским гражданам по возможности воздержаться от поездок за границу, предупреждая, что их могут поместить в карантин как минимум на две недели.

Индия также закрыла сухопутную границу с соседней Мьянмой (Бирмой) и усилила меры наблюдения в восточных штатах, граничащих с Непалом.

Власти заверяют население, что в стране имеются необходимые ресурсы, чтобы справиться с кризисом. Количество лабораторий увеличено с 15 до 52. В южном штате Керала, где выявлено больше всего случаев заражения, закрыли школы и кинотеатры.

Крикетные матчи будут, вероятно, проходить при пустых стадионах: правительство рекомендует избегать массовых скоплений людей.

Однако эксперты в области здравоохранения предупреждают, что всего этого может оказаться недостаточно, и что вторая по численности населения страна мира может не справиться, если число случаев заболевания резко возрастет.

Помимо численности населения, сложности вызывает и его плотность: в Индии на каждый квадратный километр приходится 420 человек, тогда как в Китае – около 150. А постоянное перемещение людей между населенными пунктами еще больше упрощает распространение болезни. Индии вряд ли удастся изолировать целый регион, как это было сделано в Китае. Особое беспокойство вызывают такие неблагополучные штаты, как Уттар-Прадеш и Бихар, которые могут стать очагами распространения вируса.

«Система здравоохранения не готова к такого рода проблеме», – отмечает Редди. В среднем по стране на 1 800 человек приходится всего одна больничная койка, а на 55 000 – одна государственная больница.

По словам Редди, коронавирус должен послужить для Индии стимулом повысить расходы на здравоохранение.

«Мы не можем принимать за аксиому свою способность справляться с подобными проблемами и вдруг очнуться в неприятной реальности, когда мы не дотягиваем до необходимого уровня. Необходимо срочно заняться упущениями в нашей системе здравоохранения», – подчеркивает он.