 

США ввели санкции в отношении еще одного подразделения «Роснефти»

12.03.2020, 23:54, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении еще одного подразделения «Роснефти» в связи с тем, что компания способствует финансированию режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

В черный список Министерства финансов попала базирующаяся в Швейцарии компания TNK Trading International. Ранее санкции были введены в отношении компании Rosneft Trading SA, которую обвинили в оказании поддержки венесуэльскому нефтяному сектору в нарушение американских санкций.

«TNK Trading International является еще одним подразделением «Роснефти», которое выступает посредником при продаже и транспортировке венесуэльской сырой нефти, – говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. – Администрация президента Трампа по-прежнему твердо намерена принимать меры в отношении тех, кто поддерживает эксплуатацию нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом».

«Роснефть» назвала введенные в прошлом месяце санкции в отношении Rosneft Trading возмутительными и заявила, что власти США в разговорах с компанией неоднократно признавали, что она не нарушает никакие ограничения.

Согласно документам венесуэльской нефтяной компании PDVSA и данным службы Refinitiv Eikon, за последний год на подразделения «Роснефти» приходилось около трети поставок венесуэльской нефти, которую они перепродают конечным покупателям, преимущественно в Азии.

Как заявляют в Минфине, компании должны свернуть транзакции с Rosneft Trading и TNK Trading к 20 мая.



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