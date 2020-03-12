 

Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ – представитель Фонда

12.03.2020, 23:53, Новости дня

Новое правительство Украины дало понять Международному валютному фонду (МВФ), что хочет продолжения сотрудничества с Фондом. Об этом 12 марта на брифинге сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс, стенограмму опубликовал сайт Фонда.

“Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, и новая администрация указала, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, в том числе по программе поддержки МВФ. Власти подчеркнули, в том числе в последнее время, что они хотят продолжать разумную макроэкономическую политику для обеспечения стабильности и продвигать реформы для достижения более сильного и устойчивого роста”, – сказал Райс.

Он отметил, что Фонд готов продолжать сотрудничество.

“Мы полностью вовлечены в дальнейшую поддержку усилий Украины по проведению реформ”, – подчеркнул представитель МВФ.

7 декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы”, который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля 2020 года издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

13 февраля Райс заявил, что диалог по новой программе сотрудничества продолжается. Он назвал дискуссии с украинской стороной “активными и конструктивными” и выразил надежду, что будет достигнут прогресс, но не смог назвать дату рассмотрения программы.

Украина ожидает старта новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы, говорил 30 января глава НБУ Яков Смолий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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