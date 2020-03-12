 

НБУ продал на межбанке еще $220 млн для стабилизации курса

12.03.2020, 23:53, Новости дня

В течение 12 марта Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке более $220 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Об этом регулятор сообщил в Facebook. 

На открытии межбанка НБУ провел первый в 2020 году аукцион по продаже валюты.

“Несмотря на объявленный объем аукциона на общую сумму в $200 млн, общий объем заявок со стороны участников рынка составлял лишь $86,4 млн, из которых были удовлетворены заявки на $75,9 млн. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн/$”, – сообщил регулятор. 

Аукцион не удовлетворил спрос на валюту, поэтому НБУ продолжил интервенции и продал еще почти $150 млн.

“Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8–26,0 грн/$. Таким образом, Национальный банк не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания”, – сказано в сообщении.

В целом на этой неделе для поддержки курса гривны Нацбанк уже продал $840 млн. 

В НБУ подчеркнули, что ключевым на валютном рынке сейчас считают психологический фактор.

“Спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров. В то же время экспортеры уменьшили продажу своих поступлений. Впрочем, такая ситуация не является отражением фундаментальных трендов в экономике, ведь украинский экспорт продолжает расти, а цены на импортные энергоносители снижаются”, – объяснили в центробанке. 

Нацбанк отметил, что международные резервы Украины превышают $26 млрд, поэтому при необходимости регулятор готов проводить интервенции по продаже валюты. 

🔖 Сьогодні Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань,…

Posted by Національний банк України on Neljapäev, 12. märts 2020

Утром 10 марта, после понедельничного рекордного падения цены на нефть и обвала на мировых финансовых рынках, на открытии межбанка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года, после чего НБУ начал выходить на межбанк с интервенциями.

На открытии торгов 12 марта курс при покупке составлял 25,8000 грн/$, при продаже –  25,8400 грн/$, на закрытии – 25,9900/26,0100 грн/$.

С начала месяца доллар на межбанке подорожал на 1,25 грн, пишет LIGA.net. 

На 12 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,62 грн/$ (по сравнению с предыдущим днем национальная валюта подешевела на 31 коп.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Минобороны потребовало с завода Горького 915 млн рублей за срыв поставки МРК «Ингушетия»

20.02 / Турция заявила об убитых и раненых в ходе атаки в Идлибе

18.02 / Роскомнадзор пообещал ответить на действия Ofcom против «НТВ-Мир Балтия»

03.03 / С сайта Окружного админсуда Киева пропало сообщение о заявлении Гончарука

03.03 / Стал известен предварительный состав нового Кабмина Украины. Несколько министров сохранят посты

24.02 / Рысь атаковала человека во время циркового выступления в Осетии

17.02 / В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках»

27.02 / Кремль отреагировал на открытие сквера Немцова в Праге

20.02 / Таджикистан опустился в рейтинге стран по качеству интернета

25.01 / От партстроительства до Кати «Му-Му». Чем запомнится россиянам Владислав Сурков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика