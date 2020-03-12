Guardian – многие россияне уже не могут себе представить власти без Путина

12.03.2020, 23:42, Новости дня

Если новые изменения в Конституцию будут приняты, то Владимир Путин в 2024 году вновь сможет баллотироваться на пост главы государства, пишет The Guardian. При этом, как отмечает издание, многим россиянам уже трудно себе представить правительство, которым руководит не Путин, а кто-то другой.



Reuters

Хотя Владимир Путин занимает пост президента РФ с 2012 года, однако страной он руководит уже два десятилетия, пишет The Guardian. Так произошло потому, что после двух первых сроков был перерыв, когда он занимал должность премьер-министра, уступив президентское кресло «марионетке» Дмитрию Медведеву, «который грел это место до тех пор, пока босс не потребовал пост обратно», говорится в статье.

Эта пантомима должна была продемонстрировать приверженность страны демократии, однако на практике все её проявления были выхолощены с помощью кампании, направленной против политического плюрализма и гражданского общества.

А на этой неделе Владимир Путин дал старт «сиквелу»: конституционным реформам, которые подтвердят ограничение президентского правления двумя сроками, однако отчёт теперь будет вестись с момента принятия этого документа. При этом текущее количество сроков в расчёт приниматься не будет, так что в 2024 году российский лидер вновь сможет баллотироваться на новый срок.

И поскольку длительность срока уже расширили с четырёх до шести лет, то Владимир Путин, возможно, и в 2036 году будет ещё в Кремле, отмечает издание. К тому моменту ему исполнится 83 года и он будет править страной дольше Иосифа Сталина.

Многим россиянам уже трудно представить себе правительство, которым руководит не Путин, а кто-то другой, указывается в статье.

Государственная пропаганда культивирует среди людей эту пассивность, представляя президента гарантом стабильности и олицетворением уверенной в себе нации.

Это послание находит отклик у части населения, которое помнит хаотический период, наступивший после коммунистического правления, когда — как гласит официальная версия событий — РФ была унижена Западом и без необходимости отдавала территорию бывшим советским республикам, которые тогда только что обрели свою независимость.

Причины, по которым 1990-е годы были несчастным временем для многих россиян, носят более комплексный характер, однако Путин использовал эту травму для выстраивания националистической доктрины, которая обеспечивает прикрытие для местной коррупции. Государство говорит своим гражданам, что их достоинство восстанавливается, при этом обворовывая их. Однако этот трюк не остался незамеченным.

Рейтинги популярности Путина в прошлом году снизились, а русские периодически игнорировали запугивания со стороны полиции и выходили протестовать против того, что всё больше напоминает «застарелую клептократию». Последняя пока ещё одерживает победы на выборах не только потому, что нарратив о стабильности, которая превыше всего, до сих пор находит отклик у людей, но ещё и потому, что альтернативных кандидатов дискредитируют и не дают им слова. Активные действия против правительства — это опасное занятие. Однако терпение людей может истощиться.

Способность Кремля заручаться поддержкой избирателей зависит от грубой силы и способности государства поддерживать уровень жизнь населения. Однако в последние годы в этом плане наблюдается стагнация. Зависимость РФ от экспорта энергоносителей сделала её уязвимой к волатильности на мировых рынках. Спады деловой активности часто сопровождаются националистическими волнениями и подогреванием гнева против целей, отличных от Путина, пишет The Guardian.

За последним конституционным трюком, по мнению издания, скрывается страх перед ослаблением легитимности. Тем не менее российский президент достаточно уверен в своей позиции, чтобы вынести эти изменения на «референдум» в апреле, говорится в статье.

Как считает британская газета, это будет очередная «симуляция демократии», хотя этот притворный шаг даёт российским либералам надежду на то, что не всё ещё потеряно. Каждый раз, когда Путин пытается добиться согласия, он предоставляет подлинным демократам момент, когда те могут помечтать о системе, в которой их плохое правительство может быть заменено мирным путём.

«В РФ существует низменная традиция авторитаризма, но есть и ещё одна традиция — упорного, мужественного инакомыслия, которое господин Путин не может побороть», — подытоживает The Guardian.