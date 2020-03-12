Лига Чемпионов, давай, до свидания: Криштиану Роналду попал под карантин из-за коронавируса у коллеги по “Ювентусу”

12.03.2020, 23:35, Разное

Несколько дней назад Криштиану Роналду отправился в Португалию, чтобы вместе со всей семьей отпраздновать день рождения сестры, а заодно провести время с матерью Долорес, которая недавно перенесла инсульт. Сегодня, в четверг, у него в планах было вернуться к Турин и приступить к тренировкам с командой. Однако из-за закрытия границ Италии это стало невозможным. Как выяснилось вскоре, для Роналду было выписано специальное разрешение, благодаря которому он мог пересечь воздушную границу страны на своем частном джете. Однако пока футболист им не воспользовался и Мадейру не покинул.

Причин для этого у него достаточно. Во-первых, португальский остров – одно из тех мест, где сейчас можно чувствовать себя безопасно. На Мадейре не выявлены случаи коронавируса, а во всей Португалии официально заболевших 41 человек, большинство из которых проживают на севере.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что вирус был обнаружен у коллеги Криштиану – Даниэля Ругани, из-за чего всем членам “Ювентуса” был предписан двухнедельный карантин, в клубе проводится проверка. Сообщается, что матч Лиги Чемпионов против “Лиона”, который должен был состояться 17 марта, также отменен. Все внутренние национальные игры итальянской лиги уже были отменены ранее.

Криштиану Роналду и Даниэль Ругани на игре “Ювентуса”

Ранее о ситуации с коронавирусом в Италии рассказывала одна из самых популярных и известных fashion-блогеров мира Кьяра Ферраньи, проживающая в Милане.

Этим сообщением я хотела бы объяснить ситуацию всем моим иностранным подписчикам (70% из моих 18,7 миллионов), которые до конца не понимают, насколько тяжела ситуация в Италии: она плохая. У нас более 10 000 случаев заражения, более 600 смертей и более 5000 человек в больницах с плохими условиями. Больницы к этому не готовы, и врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу людей, но если рост числа больных не замедлится, им придется начать принимать пациентов избирательно, исходя из того, насколько они молоды и какие имеют шансы на выздоровление,- заявила Кьяра, отметив, что они с мужем – рэпером Федерико Лючия, более известным под псевдонимом Fedez, – начали сбор средств для помощи больницам.

Среди заболевших, помимо игрока итальянского клуба “Ювентус”, есть и другие публичные персоны. В частности, о выявленном коронавирусе объявили актеры Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, игрок НБА Руди Гобер, центральный защитник немецкой футбольной команды “Ганновер 96” Тимо Хюберс, член парламента Великобритании и министр по вопросам безопасности здоровья Надин Доррис, командующий Вооруженными силами Польши Ярослав Мика, министр культуры Франции Франк Ристер и другие.