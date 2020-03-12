Королева Максима в Индонезии: 6 самых интересных образов в туре

12.03.2020, 23:35, Разное

Король Виллем-Александр и королева Максима прибыли с первым официальным визитом в Индонезию. Задолго до поездки местные СМИ публиковали противоречивые оценки и прогнозы предстоящего визита. Страна несколько столетий была голландской колонией, пока не провозгласила свою независимость в 1945 году, многие жители пострадали при ожесточенной борьбе за освобождение, и лишь в 2013-м европейское государство признало свою вину в произошедшей трагедии. Едва высадившись из самолета в Джакарте, король Виллем-Александр принес свои извинения всем пострадавшим гражданам за “чрезмерное насилие”.

Прошлое нельзя стереть, и каждое поколение должно признавать его. Я приношу извинения, полностью осознавая, какую боль и печаль испытали пострадавшие семьи,- сказал монарх.

Основная цель визита – подписать меморандум о взаимопонимании между Индонезией и Нидерландами, наладить сотрудничество в области сельского хозяйства, здравоохранения, прибрежных и морских технологий защиты, круговой экономики и воздушных технологий.

Королева Максима, сопровождающая супруга в туре, уделяет наибольшее внимание социальным и культурным проектам. Наряды в эту поездку королева подобрала с присущим ее творческой натуре вкусом. Сойти с трапа самолета и позировать для первых снимков индонезийского тура королева решила в темно-синем трикотажном платье Oscar de la Renta с воланами на рукавах и открытыми плечами, дополнив образ серьгами в виде ракушек Seaman Schepps.

Королева Максима и король Виллем-Александр сходят с трапа самолета в Джакарте На следующий день состоялась встреча голландских монархов с президентом Индонезии Джоко Видодо и его женой Ирианой в президентском дворце Богор. Для этого случая Максима выбрала шелковое голубое платье с цветочным принтом бренда Natan и дополнила образ шляпкой-шлемом двухслойной конструкции и различными украшениями с бирюзой.

Королева Максима и король Виллем-Александр в Богоре Следующее появление в свете нидерландских монархов состоялось на выставке Photo Exhibition Innovation в Джакарте. Для этого события Максима выбрала черное платье с цветочным принтом и асимметричным подолом, которое разбавила привлекающими внимание аксессуарами: поясом-баской с перьями, длинными сверкающими серьгами и сексуальными босоножками на высоком каблуке.

В третий день тура супруги осмотрели древний индуистский храм Прамбанан, расположенный в центральной части острова. А затем в этот же день встретились с султаном Хаменгку Бувоно X в Джокьякартском дворце. Для обоих выходов королева выбрала максимально женственные образы с приталенными платьями и широкополыми шляпками, которые уже стали ее визитной карточкой.

Королева Максима и король Виллем-Александр в Прамбанане Во время визита в Джокьякартский дворец

На следующий день тура королевская чета побывала на озере Тоба в Северном Суматре, Индонезия. В этот солнечный день Максима блистала в платье восточного кроя с широкими рукавами и фактурными пуговицами, а на голове ее была шляпка-тюрбан, еще один любопытный экземпляр ее богатой коллекции. С костюмом в этот день постарался и Виллем-Александр – на фоне живописных пейзажей он позировал в ярко-желтом брючном костюме, который сочетал с голубой рубашкой и лимонным галстуком.