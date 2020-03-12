Эксперты составили ТОП-6 лучших компактных смартфонов на 2020 год

12.03.2020, 23:30, Разное

Эксперты составили ТОП-6 лучших компактных смартфонов на 2020 год, диагональ экрана которых не достигает 4-5 дюйма. В настоящий момент таких устройств почти не выпускают, но спрос на них всё же имеется. В данном рейтинге преобладают изделия от компании Apple.

Замыкает список смартфон ZTE Blade A3, выпущенный в 2019 году. Эта модель находится в бюджетном сегменте и доступна большинству. В настоящий момент его стоимость составляет около 4 тысяч рублей. Естественно, за эти деньги рассчитывать на высокопроизводительный аппарат не приходится, а потому его технические характеристики и “начинка” весьма скромны. Камера имеет разрешение 8 Мп, а объем оперативной памяти не превышает 1 ГБ. Тем не менее, у него хороший показатель автономной работы – 19 часов в режиме разговора и 600 в ожидании. Обеспечивает эти показатели аккумулятор ёмкостью 2 000 мАч. Основой устройства стал процессор Unisoc SC9832E. Далее следует Apple iPhone SE 32GB, представленный в 2016 году. Этот американский “умный телефон” является самым дешёвым их продукции бренда. Купить его можно за 20 тысяч рублей. При этом, будучи некогда топовым на рынке, смартфон является хоть и технически устаревшим, но всё же сбалансированным и аппаратно надёжным гаджетом.



Четвёртая строчка ТОП-6 компактных смартфонов на 2020 года досталась Xiaomi Redmi 4X 32Gb, чей пользовательский рейтинг весьма высок. Устройство появилось в продаже в 2017 году. Сейчас он стоит всего 7 тысяч рублей, но за эти деньги покупатель получит аппарат с металлическим корпусом, основой которого является 8-ядерный процессор Snapdragon 435 от Qualcomm и 3 ГБ ОЗУ. Основная камера получила разрешение 13 Мп и имеет автофокус и вспышку, а ёмкость батареи – 4 100 мАч. Кроме того, в качестве защиты имеется сканер отпечатка пальца. На третьем месте, по мнению специалистов, должен находиться выпущенный в 2015 году Apple iPhone 6s. Его цена не превышает 20 тысяч, но за эти деньги владельцу достаётся смартфон с очень хорошей камерой, способной снимать видео в формате 4K. Имеется у него также и датчик Touch ID. В плюсах девайса и его автономность. В режиме ожидания элемент питания не разряжается на протяжении 240 часов.



Немного не хватило для первенства в рейтинге гаджету Apple iPhone 7 32GB. Презентация модели состоялась в сентябре 2016 года, но его цена всё ещё выше многих современных аппаратов – 26 тысяч. Благодаря применению процессора Apple A10 Fusion конструкторам удалось реализовать немало интересных решений. Среди них сканер отпечатка пальца, находящийся на передней панели, и основная камера с оптической стабилизацией на 12 Мп. Остальные параметры сегодня уже не способны удивить пользователей. Лучшим же в ТОП-6 компактных смартфонов на 2020 года стал Apple iPhone 8 64GB, по праву носящий звание флагмана своей линейки. Даже сейчас за него придётся заплатить 35 тысяч рублей. Этот смартфон дебютировал на рынке в 2017 году, став первым из “яблочных” устройств с процессором Apple A11 Bionic, имеющим 6 вычислительных ядер. Традиционно, модель не имеет порта для карты памяти, потому объём встроенного хранилища важен. Помимо этого, в данном устройстве разработчики снова сумели добиться высоких показателей качества съёмки камер на 12 и 7 Мп. Это было сделано за счёт аппаратных возможностей.

