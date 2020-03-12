МИД Китая обвинил американских военных в заражении Уханя коронавирусом

12.03.2020, 23:28, Новости дня

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа привезли в китайский город Ухань американские военные.

«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные [о зараженных коронавирусом в США]! США должны все нам объяснить!» – приводит слова чиновника ТАСС.

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил въезд из Европы в США. К тому моменту коронавирусом в Штатах заразились 1 тыс. 162 человека, 37 человек умерли.

Между тем в четверг власти Китая заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний».