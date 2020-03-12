Мнение: О целях спутниковой группировки StarLink

12.03.2020, 23:26, Разное

Наши российские СМИ с упоением восторженных идиотов радуются каждому новому запуску спутников StarLink компании SpaceX, а свидетели бесплатного интернета из секты им. Илона Маска в оргазмическом припадке тысячными тредами разносят весть по всей планете о скором наступлении эры безграничного интернета.

Некоторое время назад я опубликовал статью https://soldier-moskva.livejournal.com/441504.html о спутниковой группировке StarLink, в которой высказал сомнения о желании Илона Маска облагодетельствовать человечество бесплатным интернетом.

В частности, я предположил существование у спутниковой группировки StarLink другого, сугубо военного назначения.

Что тут началось, сотни комментариев и перепостов. Кем меня только не называли и земляным червяком, и агентом Путина, ФСБ, Роскомнадзора…

Аргументы были стандартные – вы все врете, Маск душка, StarLink неподвластен кровавой гэбне и далее по списку.

А стоило только усомниться и высказать свое мнение.

К счастью, мир не стоит на месте, он развивается и появляется новая информация, которая полностью подтверждает мои догадки и опасения.

Для свидетелей бесплатного интернета из секты им. Илона Маска ставлю небольшой видосик об истинном предназначении спутниковой группировки StarLink компании SpaceX.

На днях, финско-польская компания, которая в рамках своего стартапа получила грант Пентагона США, опубликовала демонстрационное видео возможностей использования радаров космического базирования размещенных на микроспутниках.

Демонстрационное видео «ICEYE SAR Video In-Orbit Demonstration» смонтировано из изображений, снятых спутником с радиолокационной установкой с синтезированной апертурой.

На видео представлено движение судов в порту в Пусане, Южная Корея; самолеты в движении в аэропорту Хитроу Великобритании; городская жизнь в Лас-Вегасе; горнодобывающая деятельность в шахте Бингем-Каньон штата Юта; и городская жизнь в районе Синдзюку Токио. На видео можно различить объекты размером до одного метра.Пекка Лаурила, соучредитель и главный стратегический директор Iceye, заявила, что подобные видео могут быть использованы, например, для отслеживания движения грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов, самолетов или судов.

Это видео показывает, как работает радар с фазированной антенной решеткой из космоса в сканирующем режиме за счет синтезированной апертуры и большой разрешающей возможности.

Причем, этот радар, который работает в демонстрационном режиме, состоит всего лишь из двух микроспутников весом не более 100 килограмм.

Нужно понимать, таких стартапов у Пентагона США десятки, а Илон Маск со своим проектом StarLink наиболее успешный и известный.

У Илона Маска таких радаров в космосе будет более 12 тысяч.

Лиха беда начало, но Илона Маска внезапно призвали на войну. Надо же отчитаться за полученные деньги и подтвердить работоспособность спутников StarLink по их основному и целевому назначению.

Буквально на прошлой неделе начальник отдела закупок Военно-воздушных сил США Уильям Ропер заявил журналистам в Пентагоне, что ВВС и SpaceX проведут мероприятие 8 апреля вместе с другими подразделениями армии США, в рамках которого спутники SpaceX Starlink будут взаимодействовать с несколькими разновидностями армейских систем в «массированных» упражнениях со стрельбами.

«Как сообщается, учения будут включать сбивание БПЛА и крылатой ракеты, и пройдут на нескольких различных объектах, в том числе на базе морской пехоты Юма в Аризоне и на базе ВВС Эглин во Флориде. В учениях также будут задействованы сухопутные войска, подводные лодки, корабли и различные космические средства.

Учения с боевой стрельбой станут частью более масштабного испытания усовершенствованной боевой системы управления (ABMS), новой коммуникационной экосистемы, разработанной для обеспечения совместного общедоменного управления войсками (JADC2), позволяющей силам США и их союзникам координировать военные действия в реальном времени и во всех видах операций – морских, наземных, воздушных, космических и в киберпространстве»

https://www.thedrive.com/the-war-zone/32346/the-air-force-and-spacex-are-teaming-up-for-a-massive-live-fire-exercise – цинк

Так что такое спутниковая группировка StarLink компании SpaceX на самом деле, и какие у нее задачи?

Во-первых, это создание глобальной сети боевого управления Пентагона США.

Во-вторых, это создание на орбите нашей планеты радара с огромнейшей синтезированной апертурой и разрешающей возможностью.

Ну и, в-третьих, это заработать немного денег за счет оказанию телекоммуникационных услуг, но это не главное…

Что хочет сделать Пентагон, в рамках создания сети StarLink?

На выходе, американские военные хотят получить полностью виртуализованное пространство потенциального театра военных действий, по которым они естественно подразумевают всю нашу планету.

Головастики и очкарики Пентагона мыслят глобально и это хорошо. Нам есть куда в таких вопросах подтягиваться…

Концепция американского оборонного ведомства в рамках реализации проекта StarLink предусматривает подключения к этой сети каждой боевой единицы. В идеале, каждого солдата.

Положа руку на сердце, можно констатировать, что глобальная спутниковая сеть StarLink – это очень серьезный вызов для безопасности нашего государства.

Фактический проект StarLink можно сравнить с 1945 годом, когда у США появилось ядерное оружие, и они получили стратегическое преимущество над СССР.

И я полностью согласен с Дмитрием Конаныхиным. Действительно, 80% разведывательной информации, в современном мире глобальных медиа и данных находятся в открытом доступе. Нужно просто уметь их находить, систематизировать и анализировать…

А что касается Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Минобороны РФ Сергея Шойгу и ФСБ Патрушева, то пора бы им уже определится, Илон Маск для России он партнер или составная часть военной угрозы США.

То, что у России появились калибры, кинжалы и Авангард, это хорошо. Тем не менее, применить мы их сможем только тогда, когда против нас будут вести боевые действия, а следить за всеми нами со спутников StarLink будут уже завтра.

МОО Вече, CIGR

Владимир Орлов

https://soldier-moskva.livejournal.com/450669.html – цинк