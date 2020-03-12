Марс несогласный

12.03.2020, 23:18, Разное

Небеса не благоволят к президенту, поправляющему Конституцию.

Сейчас мы с вами все бросим и займемся астрологией. Лженаука, конечно, но очень занятная. Сразу скажем, что нас с толку не собьешь — кое-какими знаниями о небесных телах располагаем. Мы в курсе, что на некоторых планетах живется неплохо (были разговоры про обогащение Урана). Еще слыхали, что на каких-то космических трассах астронавтов-дальнобойщиков обложили поборами по системе «Плутон»…

Но нам интересно другое. Эти бородатые астрологи даже в XXI веке продолжают считать, что Земля круглая (хотя всякий видит, что плоская), и уверяют, что небесные тела влияют и на нашу личную жизнь, и на общественную. Раз так, поговорим о небе, любви и Конституции.

Сперва про любовь. В Ижевске молодая пара готовилась к свадьбе. Сергей и Мария (назовем их так, тем более что именно так их и зовут) не сомневались ни в чувствах, ни в намерениях друг друга, но, как рассказало сетевое издание IZHLIFE, невеста увлекалась астрологией и обнаружила на небе неподходящее для бракосочетания сочетание планет. По обоюдному согласию они отложили свадьбу на год и по истечении этого срока без колебаний отправились в загс. Дело личное, и мы можем только поздравить молодых, которые нашего поздравления могут и не заметить, если от счастья находятся где-то на седьмом небе.

Теперь о Конституции. Касательно поправок к ней мы уже знаем мнения спортсменов, актеров и домохозяек — пора послушать астрологов. А вот и высказывается один из них, симпатичный дядька, в YouTube.

Первым делом он уточняет дату и время, когда президент Владимир Путин впервые заговорил о поправках: 15 января в 12 часов 55 минут. Как выясняется, расположение небесных тел в тот момент было вполне благоприятным: Солнце и Меркурий находились в зените. Заявления, сделанные при таких небесных условиях, оказывают большое влияние на аудиторию и распространяются широко и далеко. Кстати, астролог уточнил, что Солнце в данном раскладе — это президент

(мы обычно считаем наоборот: что президент — это Солнце).

Итак, время, выбранное для начала масштабной акции, вроде бы сомнений не вызывает. Но что мы видим дальше? Вернее, мы-то как раз ничего не видим, а астролог видит Луну. И то ли советники президента дали маху, то ли он их советами пренебрег, но предложение о поправках, по словам астролога, «было внесено на убывающей Луне».

Ай-яй-яй! Что-то про убывающую Луну мы слышали. Ну да, при убывающей Луне не рекомендуют квасить капусту — она не будет сочной и хрустящей. Какой получится обновленная Конституция, мы еще не знаем. Пока лишь слышно, как хрустит прежняя.

Но особенно огорчил астролога Марс, который в такой ответственный момент находился в десценденте. И многим из нас так показалось, но все же заглянем в словарь. Десцендент, как мы и подумали, это заходящий градус, точка, в которой эклиптика пересекается с западной половиной истинного горизонта. Ну конечно. И ясно же, что ничего хорошего из этой эклиптики не получится. И астролог не случайно предполагает, что изменения в Конституции повлекут упорное длительное противодействие, сам их дух сохранить не удастся, и «все пойдет в другую сторону»

Конечно, любой астролог может попасть пальцем в небо. Но не стоит ли на всякий случай последовать примеру молодоженов из Ижевска? Взять и отложить затею с поправками хотя бы на год. За это время, может, и планеты выстроятся как надо, и энтузиасты немного уймутся. А то ведь уже и черта готовы в Основной закон внести. Вот-вот запишут: «У президента должно быть до черта полномочий».

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»