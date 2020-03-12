Снимком в стиле ню Светлана Бондарчук вызвала хейтеров на поединок

12.03.2020, 23:07, Разное

Модель Светлана Бондарчук опубликовала в Сети снимок в стиле ню. Она сопроводила фото обращенным к хейтерам вызовом на поединок.

По словам представительницы отечественного шоу-бизнеса, у «смельчака» есть шанс высказать свои претензии, глядя ей в глаза. Она согласна даже взять короткое интервью для своего проекта «Света вокруг Света» у того, кому надоело прятаться за спиной других популярных блогеров.

Поклонники считают, что на такой решительный шаг 51-летнюю бывшую модель подтолкнуло не желание в очередной раз услышать чье-то мнение о возрасте или фигуре, а нелестные высказывания о ней, как о матери особенного ребенка. Известно, что дочь Светланы Бондарчук от бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука живет за рубежом. Как отмечает Телепрограмма, пост с критикой «задел за живое» знаменитость.

Один из подписчиков выразил желание, чтобы на встречу с матерью тяжелобольного ребенка пришли критикующие ее блогеры и пользователи Сети. Но хейтеры в этот раз решили промолчать. Комментарии отличаются доброжелательностью. Поклонники высоко оценили снимок, восхищаются ее фигурой и хвалят за смелость в принятии неожиданного решения.