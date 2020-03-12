 

Мнение: Плюнули на советское наследие

12.03.2020, 23:06, Разное

Как просто разрушить то, что когда-то представляло ценность, не правда ли?

Вот мы с вами посещаем музеи советских игровых автоматов, носим «варёнки», фотографируемся на пленку около монументальных советских построек и возвращаемся к пластинкам и ламповому звучанию проигрывателя. А какие-то не совсем далекие персонажи решают, что лучше бы нам поумерить свою ностальгию.

Пять лет назад один петербуржец решил завести паблик «ВКонтакте» и назвал его «Вывески Ленинграда». Уголок тоски по былым временам умещал в себе фотографии советских вывесок на питерских зданиях и очень радовал глаз.

Но вот кому-то эти вывески, видите ли, помешали, и этот «некто» под никнеймом Антон П. стал попросту воровать их из паблика и требовать их демонтажа на известном портале «Наш Санкт-Петербург».

Но удивительнее всего в этой истории то, как вел себя исполнитель жалоб: вывески одна за другой исчезали с городских зданий, а хозяин паблика в результате объявил о закрытии проекта.

А вот и свежие проделки Антона П. И, хотя конструкции пока проверяют на законность, велик риск, что их тоже вскоре уберут. Полюбуйтесь на это:

По словам создателя сообщества, он не позиционировал проект как ностальгический — это был скорее путеводитель по интересным указателям и народный музей.

Ну а на сегодняшний день по глупости некоего «жалобщика» город лишился вывесок на гостинице «Выборгская», автобазе «Турист», библиотеке на Октябрьской набережной и многих других.

Как вам такое безжалостное отношение к памятникам советской архитектуры?

Источник: Достало



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