Вести.net: приложения хотят обязать идентифицировать пользователей по номеру телефона

12.03.2020, 22:42, Новости дня

Операторы связи предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона во всех российских приложениях, которые будут обязательно предустанавливать на смартфоны с 1 июля этого года. Авторов у инициативы пока два: “Мегафон” и “Медиа-Коммуникационный Союз”, он объединяет крупнейших операторов связи и медиахолдинги. Формально предложение звучит так: “идентификация должна проводиться по номеру телефона на основании договора между разработчиком софта и оператором связи”.

Тут возникает логичный вопрос: зачем нужна идентификация пользователя по номеру телефона во всех приложениях? Потому что известно, что предустанавливать планируют отечественные мессенджеры, почтовые сервисы, поисковики, браузеры, карты и навигаторы, а также еще и антивирусы. Если для мессенджеров обязательна идентификация по номеру телефона уже существует, то скажем для карт она вообще не нужна, равно как и для антивирусов. РБК опросил компании и в “Медиа-Коммуникационном Союзе” от комментариев отказались. В “Мегафоне” заявили, что идентификация позволит увеличить уровень информационной безопасности, как именно – неясно.

Некоторые создатели приложений опасаются, что цель операции заработать на новом законе. Отправка одного СМС для приложения обходится от 70 копеек до 1 рубля. Если учесть объемы, то дополнительная прибыль выглядит существенно. Вполне предсказуемо, что создатели приложений выступаю против нововведения, но, возможно, что так операторы связи в очередной раз пытаются продвинуть идею о том, чтобы номер телефона стал универсальным идентификатором для россиян.

Еще из интересных моментов: есть следующие операторы связи, которые просят разрешить покупателям товары как с предустановленным ПО, так и без него. В последнем случае будет достаточно письменного согласия: мол я понимаю, что получаю аппарат без российских сервисов и не против этого.

И еще одна новость, о предустановке, но уже инициатива “Газпром-Медиа Холдинга”, который объединяет крупные телеканалы: НТВ, ТНТ-матч и другие. Они просят ускорить предустановку отечественных сервисов, которые обеспечивают трансляцию каналов первого и второго мультиплексов, так называемые двадцать обязательных каналов. Сейчас она назначена на 2022 год, но эти самые каналы убеждают ускорить процедуру для того, чтобы конкурировать с западными видеосервисами.

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Вести.Hi-tech