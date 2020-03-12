 

В Израиле выявили двух заболевших коронавирусом российских туристов

12.03.2020, 22:42, Новости дня

Среди 109 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в Израиле, двое — пациенты, прилетевшие рейсом "Аэрофлота" из Москвы 3 марта.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве здравоохранения в Израиле.

Отмечается, что туристы – молодые люди, старше 20 лет, которые находились в организованной поездке по стране. Россияне успели посетить Иерусалим, Тель-Авив, Мицкевич Рамон, посёлок Эйн Бокек на Мертвом море и Голанские высоты.

Теперь всем, кто находился с ними в близком контакте, придется соблюдать домашний карантин на протяжении 14 дней.

Такая мера была введена в Израиле для всех, прилетевших из-за рубежа. Кроме того, в стране отменены любые массовые мероприятия с участием более 100 человек, включая свадьбы, юбилеи, религиозные обряды, конференции и театральные представления.



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