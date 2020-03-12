Коронавирусная инфекция на Кубани: заболевший прилетел из Вероны
12.03.2020, 22:42, Новости дня
Коронавирусная инфекция на Кубани. Случай заболевания официально подтвердили в региональном Минздраве. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".
Мужчина вернулся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой — Италии. 5 марта после прилета из Вероны он плохо себя почувствовал. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора заболевший был немедленно помещен в изолированный бокс инфекционной больницы Краснодара. Врачи взяли у него анализы. Сегодня стало известно, что пробы дали положительный результат.
Состояние заболевшего удовлетворительное, он получает необходимое лечение, передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Все контактировавшие с ним лица находятся под медицинским наблюдением.
По последней информации в стране обнаружено шесть новых случаев коронавируса.
Текст:
ГТРК "Кубань"
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет