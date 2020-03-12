Коронавирусная инфекция на Кубани: заболевший прилетел из Вероны

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12.03.2020, 22:42, Новости дня

Коронавирусная инфекция на Кубани. Случай заболевания официально подтвердили в региональном Минздраве. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

Мужчина вернулся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой — Италии. 5 марта после прилета из Вероны он плохо себя почувствовал. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора заболевший был немедленно помещен в изолированный бокс инфекционной больницы Краснодара. Врачи взяли у него анализы. Сегодня стало известно, что пробы дали положительный результат.

Состояние заболевшего удовлетворительное, он получает необходимое лечение, передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Все контактировавшие с ним лица находятся под медицинским наблюдением.

По последней информации в стране обнаружено шесть новых случаев коронавируса.

Текст:

ГТРК "Кубань"



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