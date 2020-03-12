Школы и университеты Израиля закрыли из-за коронавируса

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12.03.2020, 22:30, Новости дня

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о закрытии университетов и большинства школ в стране для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

«Мы закрываем школы и университеты. Это наше решение не распространяется на специальные учебные заведения и детские сады. По ним мы примем решение позже», – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

К настоящему моменту, по данным министерства здравоохранения, на территории Израиля зарегистрировано 109 случаев заражения новым коронавирусом, три человека выздоровели, летальных исходов не было зафиксировано. В ведомстве сообщили, что среди заразившихся – два туриста, прилетевших 3 марта из Москвы в рамках организованного тура рейсом компании «Аэрофлот».

В 21.00 мск вступило в силу предписание министерства здравоохранения, управления миграционного контроля и пограничной службы аэропорта Бен-Гурион об обязательном двухнедельном карантине для всех прибывающих на территорию Израиля иностранцев.

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В понедельник Израиль решил отправлять на двухнедельный карантин всех приезжающих в страну граждан и иностранцев.



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