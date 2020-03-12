Сестра Фриске растрогала подписчиков архивным видео с певицей в молодости

12.03.2020, 22:30, Разное

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала архивный ролик в соцсети Instagram. Данная публикация очень тронула интернет-пользователей, которые поблагодарили девушку за публикацию подобных моментов.

Не секрет, что Наталья Фриске тяжело переживала смерть сестры в 2015 году. Накануне она поделилась переживаниями с подписчиками в социальных сетях, разместив архивное видео с певицей. На кадрах девушки запечатлены еще в юном возрасте. Помимо этого, были размещены и более поздние снимки, положительно оцененные многими интернет-пользователями. В комментариях к посту юзеры принялись утешать Наталью, а также пожелали ей всего лучшего.