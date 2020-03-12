 

ЕК объявила об отмене переговоров с Британией о партнерстве после Brexit

12.03.2020, 22:28, Новости дня

Переговоры Евросоюза и Великобритании о будущем партнерстве в Лондоне на следующей неделе отменены из-за ситуации с распространением нового коронавируса, говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Учитывая последние события с COVID-19, участники переговоров ЕС и Великобритании сегодня решили не проводить раунд переговоров на следующей неделе в Лондоне в первоначально запланированной формате», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Они изучают альтернативные варианты продолжения диалога, включая видеоконференции, информирует ЕК.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. При этом власти страны называли выдвигаемые ЕС условия для завершения «развода» чрезмерными и «смехотворными». В феврале Лондон потребовал от Брюсселя равноправия в дальнейших отношениях между Британией и ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.



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