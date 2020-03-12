Мнение: Тень прошлого

12.03.2020, 22:23, Разное

Молодая, красивая Валентина Терешкова, освещенная улыбкой, в модном костюме стоит весенним днем на Мавзолее. Короткие рукава, изящные часы на левой руке. Рядом Быковский, Гагарин, смеющийся Хрущев. Мимо, по Красной площади идет первомайская демонстрация, все смотрят на 📸космонавтов. Они для советских людей как боги.

Понятно желание номенклатуры выводить на трибуны космонавтов – показывать гражданам достижения СССР. Первый человек в космосе. Первая женщина-космонавт – наша выдающаяся современница. Здесь было, чем гордиться.

Казалось, страна была устремлена к планетам, звездам, у нее все было впереди. И замечательные советские космонавты были олицетворением этого прогресса, движения вперед.

Минуло полвека.

Другая страна. Другая трибуна. На ней снова Валентина Терешкова. Бездушный зал.

Срывающимся голосом, запинаясь, путанно читает по бумажке слова о том, что Путину нужно быть несменяемым.

Попросили. Написали. Но что имели в виду те, кто это написал в администрации Путина? Каким символом должно было стать выступление человека, представляющего безвозвратно ушедшее прошлое?

Неужели не нашлось яркого символа, который мог бы олицетворять не погибший СССР, а светлое будущее России?

Нет такого человека-символа? Чтобы люди, посмотрев на него, могли бы сказать, что да – им можно восхищаться, к его словам стоит прислушаться.

Нет таких людей. Нельзя их найти. Ведь не молодого Ротенберга или младшего Патрушева на трибуну выставлять.

Нет людей – символов современного российского прогресса. Потому что нет достижений мирового класса у путинской системы, и нет у этой системы перспектив.

Поэтому выходит на трибуну человек-символ совсем из другой эпохи и просит оставить то, что есть.

Зачем это нужно стране? Для чего ей длить власть самовлюбленной серости? Нет ответа.

Москва. Красная площадь. Далекий майский день светлых 60-х. Радостные лица людей, которые кричат, машут руками, задирают головы вверх, где в голубом небе парят их герои, их кумиры – космонавты.

Все это в прошлом. И этих мгновений нынешнему начальству не украсть, не поставить себе на службу минувшее. Можно лишь позвать на трибуну одну из теней прошлого.

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