Мнение: Убийство 13-летней Лизы Черновой – педофил окончательно попался

12.03.2020, 22:14, Разное

Он продолжает отрицать вину. Хотя судмедэксперты установили полную картину смерти девочки. Убийца надругался над 13-летней Лизой Черновой, а затем задушил шнуром от зарядки телефона. Источник – в следствии. Александр Липатов сказал ранее, когда попался, что сбил Лизу на машине (взял покататься у родственников), когда она возвращалась домой с дискотеки, а затем испугался и сбросил в реку. Но в показаниях путался. Вчера её тело волонтеры нашли закопанным в лесу. Потом Лизу опознали родственники.

Перед смертью девочку жестоко избили. В её теле эксперты обнаружили вещество, “похожее на сперму”. Сейчас оно направлено на генетическую экспертизу.

Девочка умерла от механической асфиксии. Её задушили мягким эластичным предметом. Шнур от зарядки подходил идеально. Приобщен к уликам.

Версия Александра Липатова, который утверждал, что случайно сбил её на машине, развалилась. На машине не обнаружено следов ДТП, а вот в машине обнаружены биологические следы девочки, то есть ДНК.

Зверюга теперь будет сидеть долго и тяжело – под шконкой и у параши. А говорил, что лихач, да нет же – обычный паскудный педофил.

Все в точности, как и предполагало следствие:

“Засыпался житель – убийца 13-летней девочки: теперь заговорит”

“Педофил – не педофил? Убил 13-летнюю девочку – изнасилование на себя не берет”

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2504