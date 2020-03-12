 

Лолита заработала миллионы с помощью развода

12.03.2020, 22:07, Разное

Исполнительница Лолита Милявская не так давно развелась с супругом Дмитрием Ивановым. Предполагалось, что расставание станет быстрым, однако всё переросло в конфликт, продолжающийся даже сейчас. По мнению концертного директора Сергея Лаврова, подобный расклад событий играет певице лишь на пользу в материальном плане.
Менеджер отметил, что время замужества Лолита выступала не очень часто, к тому же, она не пользовалась большой популярностью. Проще говоря, об исполнительнице стали забывать. Впрочем, после первых новостей о разводе доходы знаменитости начали расти. На данный момент у неё точно немало заказчиков, поэтому и с доходами нет никаких проблем. Более того, даже нынешние заработки далеко не предел, отметил Лавров.

«Лолита заработает еще много миллионов. Она старается ничего не скрывать, оставаясь честной, а народу это нравится. Все знали, что она очень любила мужа, и вдруг оказывается, что за ее спиной он общался с другими женщинами. А ведь все деньги в семью приносила именно она», – подытожил концертный директор.



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