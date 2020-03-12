Эксперты: Android-смартфоны дешевеют вдвое быстрее, чем iPhone

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12.03.2020, 22:07, Разное

По информации экспертов, девайсы Apple iPhone в сравнении со смартфонами с ОС Android, дешевеют почти в 2 раза медленнее. Соответствующее исследование провели представители бренда BankMyCell, занимающегося перепродажей мобильных гаджетов.
Если двукратная разница проявляется между флагманскими устройствами, то среди бюджетных разница еще больше. Специалисты выяснили, что iPhone в первый год продаж дешевеет почти на 24%, во второй – на 45%. Что касается аппаратов с операционной системой Android, то они теряют в цене 45 и 70 процентов от первоначальной цены соответственно. Данные цифры актуальны для моделей, чья стоимость превышает отметку в 700 долларов, более дешевые смартфоны теряют цену еще быстрее. Например, на второй год продаж девайс дешевеет почти на 80%.

Эксперты добавили: если человек рассматривает телефон в качестве актива, который можно перепродать через 1-2 года, то ему стоит приобретать только устройства Apple, так как Android-смартфоны постепенно «превращаются в тыкву». Не исключено, что в ближайшие годы ситуация может измениться, подытожили специалисты.



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