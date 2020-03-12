Мнение: Нефтяная война, россияне инвестируют в Россию и избыток наличных в Германии

12.03.2020, 22:06, Разное

1. Саудовская Аравия делает вид, будто и вправду намерена развязать полноценную нефтяную войну с Россией и другими нефтепроизводителями. Стоимость нефти накануне отскочила почти до 39 долларов, что лишь немногим меньше планки в 42 доллара, комфортной для российского бюджета. И вот, в этот самый момент саудиты объявили, что резко нарастят собственное производство — с 12 до 13 миллионов баррелей в день, после чего цены снова упали:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-11/aramco-will-boost-oil-output-capacity-to-13-million-barrels-day

Совсем недавно Саудовская Аравия заявляла, что нарастит производство до 12 миллионов баррелей. Но, оказалось, что этого недостаточно для того, чтобы предотвратить быстрый отскок цен.

Саудиты специально давят на цены, пытаясь опустить их вниз ещё глубже. Объяснений этому странному, на первый взгляд, поведению может быть два: а) попытка захватить более значительную долю рынка путём предложения более дешёвой нефти и б) попытка воздействовать на несговорчивых партнёров, включая Россию.

Принудить к чему-либо Россию у Саудовской Аравии не получится — по тем же причинам, по которым ежа сложно напугать голой задницей. А вот американцы могут давления и не выдержать, у их нефтянки сейчас очень непростые времена.

2. В феврале, когда все рынки начали падать (и отечественные, и зарубежные), россияне нарастили инвестиции в российские компании:

https://lenta.ru/news/2020/03/04/investor/

В феврале россияне бросились вкладывать деньги в российские компании. В течение месяца частные инвесторы купили акции на 40 миллиардов рублей, что в шесть раз больше, чем в январе. Такие данные приводятся в отчете за февраль и комментарии Московской биржи, отмечает РИА Новости.

Интерес возник на фоне падения мировых рынков, в том числе российского, что связано с распространением коронавируса за пределами Китая. Из-за этого капитализация российских компаний резко сократилась.

Наибольший приток средств — 16,7 миллиарда рублей — зафиксирован с 25 по 28 февраля. За это время главные российские индексы РТС и Мосбиржи потеряли более 10 и почти 15 процентов соответственно.

Финансовый патриотизм свойственен западным инвесторам, которые во время кризисов забирают деньги с развивающихся рынков и переводят к себе домой. Аналогичное поведение российских инвесторов может свидетельствовать о взрослении нашего биржевого рынка.

3. В Германии, тем временем, деньгохранилища ломятся от денег. Не потому, что немцы такие консервативные или патриотичные, а потому, что финансовая политика в Евросоюзе давно уже балансирует на грани ПОПС:

https://lenta.ru/articles/2020/03/04/deutschland/

Германию завалило наличными деньгами. Их запасы в стране достигли рекордного уровня, их активно скупают банки и обычные граждане, чтобы не потерять свои сбережения. Кредитным организациям не до смеха — они пытаются экономить на всем подряд, увольняют сотрудников и все равно теряют миллиарды евро. Политика Европейского центробанка и бережливость немцев загоняют ситуацию в тупик, за которым эксперты уже усмотрели угрозу распада Евросоюза. Выходом европейские власти видят «зелёную» экономику — электромобили, возобновляемую энергетику и другие экологичные технологии. Но эксперты опасаются, что деньги уйдут в никуда. <…>

Денежные хранилища в Германии — крупнейшей экономике Европы — переполнились. К началу 2020 года совокупные запасы наличности у кредитных организаций, по данным Бундесбанка, достигли рекордных 43,4 миллиарда евро — это в три раза больше, чем было пять лет назад. И места уже не хватает.

Будет довольно смешно, если кризис и и разбалансировка финансовой системы в Германии стартует из-за того, что не немцам просто некуда девать наличные деньги.

Кроме наличных, у Германии много золота — немецкий золотой запас содержит сейчас 3’3 тысячи тонн. Если мы верим на слово американцам, которые заявляют, что у них где-то спрятаны 8,1 тысяч тонн золота, это второе место в мире:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve

Немцы не теряли времени и готовились к финансовому кризису, как могли. Проблема в том, что даже если Германия сумеет защитится от финансовых бурь, во многих других странах Евросоюза дела с резервами куда хуже, и масштабного экономического кризиса ЕС может не пережить. Выручать соседей за собственный счёт немцы будут навряд ли — они наверняка предпочтут потратить деньги на приём дополнительных беженцев из Африки и прочие свои насущные нужды.