Сын бразильского президента опроверг коронавирус у отца

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12.03.2020, 21:59, Новости дня

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо не подтвердил сообщения СМИ об обнаружении у лидера страны коронавируса.

«Президент Болсонару был проверен на коронавирус, и мы ждем результатов теста. Однако у него не замечено никаких симптомов заболевания», – написал в Twitter сын бразильского лидера.

Ранее ряд СМИ сообщили, что у Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию.

Перед этим медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.



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