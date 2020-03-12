Сын бразильского президента опроверг коронавирус у отца

12.03.2020, 21:59, Новости дня

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо не подтвердил сообщения СМИ об обнаружении у лидера страны коронавируса.

«Президент Болсонару был проверен на коронавирус, и мы ждем результатов теста. Однако у него не замечено никаких симптомов заболевания», – написал в Twitter сын бразильского лидера.

Ранее ряд СМИ сообщили, что у Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию.

Перед этим медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.