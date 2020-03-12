Саудовскую Аравию заподозрили в попытке вытеснить российскую нефть с рынка

12.03.2020, 21:59, Новости дня

После срыва сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия стремится вытеснить российскую марку нефти Urals с основных рынков, информирует Reuters.

По информации источников Reuters, за последнюю неделю Saudi Aramco провела переговоры с различными компаниями, среди которых Total, SOCAR, Neste Oil, Preem, Phillips 66 и Litasco с целью увеличить объемы поставки в Европу на 1,5 млн баррелей нефти в сутки, передает РИА «Новости».

Источники утверждают, что тактика Эр-Рияда уже начала приносить плоды: некоторые нефтеперерабатывающие заводы начали заказывать у Саудовской Аравии дополнительные объемы топлива для загрузки в апреле по «очень привлекательным ценам».

Так, по имеющимся у источников сведениям, Total в апреле намерена приобрести у Saudi Aramco 600-700 тыс. баррелей, а нефтеперерабатывающий завод STAR азербайджанской SOCAR планирует в том же месяце закупить 3 млн баррелей саудовской нефти.

Помимо этого, издание со ссылкой на белорусский источник сообщило, что Минск ведет переговоры с Эр-Риядом с 2019 года, при этом в Белоруссии находят цены на нефть из Саудовской Аравии «замечательными».

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия собралась предложить Европе тройные объемы нефти по 25 долларов за баррель.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.

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