 

Новый седан Audi A3 обнаружен в России

12.03.2020, 21:42, Новости дня

Немецкая компания Audi в настоящее время проводит тестовые испытания новых компактных седанов Audi А3 на территории России.

Напомним, еще совсем недавно публике продемонстрировали обновленный хетчбэк Audi, тогда как теперь покупатели смогут выбрать модернизированный хетчбэк. Вместе с тем в РФ именно седаны становятся наиболее востребованными в продаже, а потому модель Audi А3 сможет получить высокий интерес у клиентов. Вместе с тем пользователям доступны шпионские снимки прототипа новинки на российских дорогах.

Автомобиль получил плотный защитный камуфляж, однако даже через него не составит труда найти общие черты с актуальным поколением. Уже к лету 2020 года должна состояться официальная премьера данной модели, однако старт продаж Audi А3 состоится в следующем году.



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