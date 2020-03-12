 

Названы сроки появления недорогих версий нового кроссовера Kia Seltos

12.03.2020, 21:42, Новости дня

В настоящее время на российском рынке доступна модель кроссовера Kia Seltos в топовом исполнении с 2-литровым агрегатом.

Однако теперь на отечественный рынок выход более недорогая комплектация паркетника, который теперь имеет упрощенные характеристики. Напомним, максимальная версия кроссовера Kia Seltos предполагается бесступенчатый вариант и полный привод, а также ценник от 1,35 млн рублей. Вместе с тем уже летом местные дилеры начнут реализацию нового кроссовера Kia Seltos, который имеет 1,6-литровый агрегат.

В зависимости от предпочтений, покупатели смогут приобрести новый кроссовер с механической или автоматической трансмиссией. В базовой комплектации цена модели Kia Seltos составит от 1,1 миллиона рублей. Напомним, сборкой автомобиля занимаются на заводе “Автотор” в Калининграде.



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