 

Адвокат рассказал, как Самойлова и Джиган могут поделить имущество в случае развода

12.03.2020, 21:30, Разное

В последние дни многих волнует вопрос о делах в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Музыкант на данный момент проходит лечение в реабилитационном центре для наркозависимых, а вот супруга пока отказывается от каких-либо комментариев. Адвокат Нарек Костанян рассказал, чем может закончиться потенциальный суд между парой, если они решат развестись.
На данный момент Самойлова находится одна вместе с четырьмя детьми. По слухам, девушка намерена судиться с супругом, чтобы лишить его родительских прав. Юрист отметил: если дело дойдет до суда, то имущество пары разделят по принципу «50 на 50». Более того, Самойлова наверняка будет получать немалые алименты. Все совместно нажитое имущество будет разделено: автомобили, недвижимость и даже авторские права.

Дети, вероятнее всего, останутся с матерью, учитывая недавнее признание Джигана о том, что он проходит лечение в клинике для наркозависимых. Впрочем, суд может принять и другое решение, подытожил Костанян.



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