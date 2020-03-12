Специалисты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30 Pro

12.03.2020, 21:30, Разное

Huawei P30 Pro является одним из самых популярных смартфонов китайского производства в мире, отмечают специалисты. В связи с этим многие поклонники бренда захотели узнать различия между этой моделью и будущим флагманом P40 Pro.

Не секрет, что P30 Pro был очень популярен, но не так давно американские власти ввели санкции против китайской корпорации, что повлекло за собой неопределенность касаемо судьбы линейки на мировом рынке. Впрочем, выход P40 Pro состоится в любом случае: вместо сервисов Google будут использованы программы от Huawei Mobile Services. Согласно недавним утечками, поклонники бренда оценили внешний вид флагмана от Huawei. Как и в предыдущей модели, новинка не получит 3,5-мм разъем для наушников. Аппарат оснастят 6,7-дюймовым экраном-«водопадом», оптимизирующим рабочее пространство для юзеров.

Возможно, будущий девайс получит увеличенную частоту обновления экрана (120 Гц), а вместе разрешения FHD + появится QHD +. Основная камера оснащена основным датчиком на 64 Мп, а ёмкость батареи составит 5,5 тысяч мАч. В целом, новинка получит значительные улучшения в технических характеристиках и дизайне.