Эксперты раскрыли подробности о новой iOS 14 от Apple

12.03.2020, 21:30, Разное

Многие поклонники бренда Apple с нетерпением ждут появления новой iOS 14. Эксперты раскрыли подробности об этой мобильной операционной системе, хотя основные данные держатся пока в секрете.

Ожидается, что iOS 14 от Apple дебютирует уже в сентябре текущего года. Не исключено, что эта ОС появится вместе с iPhone 12. В первую очередь ожидается очередное улучшение производительности системы, а также её оптимизация под актуальные устройства. Производительность смартфонов возрастёт, а потому потребуется ещё более серьёзная аппаратная “начинка” для управления ими. Кроме того, производитель готовится запустить новую архитектуру, которая во многом сделает все гаджеты из разных линеек во многом универсальными. Ожидается и внедрение ряда функций, ожидаемых пользователями на протяжении нескольких лет.

Известно, традиционная презентация новинок от Apple запланирована на первый месяц осени, но она может быть перенесена на более поздний срок. В Купертино готовы реализовать данное решение, если эпидемия коронавируса продолжит своё развитие.