 

Чехия приостановила выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

12.03.2020, 21:28, Новости дня

Чешские власти в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса приостановили прием заявлений на получение шенгенских и долгосрочных виз, сообщило посольство Чехии в Москве.

«Правительство Чешской Республики приняло резолюцию о принятии кризисной меры.  С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры  приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС», – говорится в сообщении на сайте посольства республики в Москве.

Ранее действие туристических виз приостановила Индия.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. В РФ за последние сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Спасатели выручили альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе

31.01 / Польша купила американские истребители F-35

24.01 / Убийца однополой пары предстанет перед судом на Кубани

20.02 / СМИ: Россельхознадзор запретил ввозить в Россию китайские продукты

22.02 / Россия поддержала действия сирийских войск в Идлибе

04.03 / Смартфон Moto G8 Power Lite получит дизайн от базовой версии

16.02 / Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

11.01 / РПЦ назвала храмы подходящим местом для романтических знакомств

28.01 / С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные – Минсоцполитики

02.02 / В матче чемпионата НХЛ подрались вратари

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика