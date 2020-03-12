Чехия приостановила выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

12.03.2020, 21:28, Новости дня

Чешские власти в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса приостановили прием заявлений на получение шенгенских и долгосрочных виз, сообщило посольство Чехии в Москве.

«Правительство Чешской Республики приняло резолюцию о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС», – говорится в сообщении на сайте посольства республики в Москве.

Ранее действие туристических виз приостановила Индия.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. В РФ за последние сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.