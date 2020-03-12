Белоруссия запретила проведение международных мероприятий

12.03.2020, 21:28, Новости дня

Власти Белоруссии приняли решение до 6 апреля ввести ограничения на проведение всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий, в которых участвуют представители других стран, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В стране зарегистрирован 21 случай заражения новым коронавирусом. Четверо пациентов уже излечились, один из них выписан из больницы, передает РИА «Новости».

«Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент – снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому сегодня на специальном совещании в Совете министров принято решение – до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием», – отмечается в сообщении.

Минздрав указывает, что разрешение на проведение остальных массовых мероприятий решено выдавать только после оценки «наличия условий для их проведения». Основной задачей называется не допустить риск для собравшихся.

Также с 12 марта в стране проводят мониторинг мест общего сбора граждан – проверяют правильно работающие вентиляционные шахты, наличие антисептиков и т.д.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет оснований для паники из-за случаев заболевания коронавирусом.