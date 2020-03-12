Политолог в прямом эфире НТВ назвала обнуление сроков Путина переворотом. Ее перестали звать в эфир

12.03.2020, 21:20, Новости дня

Телеканал НТВ отозвал приглашение на передачу “Место встречи” у психолога и политолога Натальи Шавшуковой после того, как она в прямом эфире назвала обнуление президентских сроков Владимира Путина государственным переворотом.

Как сообщила Шавшукова “МБХ медиа”, приглашение на передачу 11 марта аннулировали после выхода выпуска за 10-е число, когда в эфире программы она заявила: “Государственный переворот – это то, что сделал Путин. А то, что голосование [по поправкам] нелегитимное, я думаю, все это понимают. Голосование “нет” становится долгом каждого гражданина Российской Федерации”.

Также в ходе программы Шавшукова сообщила о “профессиональной деформации” Владимира Путина: по мнению психолога, он “врос в свое кресло”.

“Он совершенно очевидно не собирается уходить. Мне очень не хочется идти на улицу. Я человек мирный. Я привыкла решать вопросы через выборы. Я этим занимаюсь – готовлю оппозицию идти на муниципальные выборы. Но сейчас я боюсь, что президент Путин своими действиями провоцирует революцию”, – заключила Наталья Шавшукова.

Ранее 12 марта Роскомнадзор заблокировал сайт “Нет!”, на котором шел сбор подписей против поправок в Конституцию. Цель сайта – добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались против на голосовании по поправкам 22 апреля и организовать наблюдение за процедурой, чтобы зафиксировать возможные фальсификации.