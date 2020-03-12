В Латвии объявили режим ЧС из-за коронавируса. В России шесть новых заболевших

12.03.2020, 21:20, Новости дня

Правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации в республике в связи с распространением коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

С 13 марта все образовательные учреждения, кроме дошкольных, закроются на карантин. Учащиеся перейдут на дистанционное обучение, а учебные заведения будут посещать только для сдачи экзаменов. Запрещены массовые мероприятия численностью более 200 человек.

Жителей страны власти призывают не выезжать за границу. Все прибывающие в страну люди из мест с высоким риском заражения должны будут оставаться в самоизоляции и следить за своим здоровьем в течение двух недель.

Чрезвычайное положение в стране ввели до 14 апреля.

В России тем временем выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. Из них четыре человека выявлены в Москве, по одному – в Калининграде и Краснодарском крае. Общее число заболевших России достигло 34 человек.

Также правительство РФ закрыло въезд в страну для граждан Италии. Запрет распространяется и на иностранных граждан, прибывающих из Италии. Также итальянцам не будут выдавать российские визы.

В Италии зафиксирован самый крупный очаг распространения коронавируса в Европе. В стране уже 12462 случая заражения, умерли 827 человек. Власти ограничили передвижение, запретили массовые мероприятия и закрыли школы.