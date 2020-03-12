 

Пелоси: законопроект по коронавирусу выносится на голосование в четверг

12.03.2020, 21:18, Новости дня

Законопроект о мерах по борьбе с коронавирусом в четверг будет вынесен на голосование в Палате представителей, сообщила спикер Нэнси Пелоси.

Ведущий республиканец в Палате представителей Кевин Маккарти ранее выступил с резкой критикой законопроекта, назвав его «несостоятельным».

Пелоси также сказала журналистам, что планируется выработать и другие инициативы по борьбе с распространением коронавируса. Этим Палата представителей займется в сотрудничестве с администрацией Трампа.



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