Пелоси: законопроект по коронавирусу выносится на голосование в четверг
12.03.2020, 21:18, Новости дня
Законопроект о мерах по борьбе с коронавирусом в четверг будет вынесен на голосование в Палате представителей, сообщила спикер Нэнси Пелоси.
Ведущий республиканец в Палате представителей Кевин Маккарти ранее выступил с резкой критикой законопроекта, назвав его «несостоятельным».
Пелоси также сказала журналистам, что планируется выработать и другие инициативы по борьбе с распространением коронавируса. Этим Палата представителей займется в сотрудничестве с администрацией Трампа.
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