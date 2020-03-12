Трамп не обеспокоен тем, что мог заразиться коронавирусом от помощника Болсонару

12.03.2020, 21:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не беспокоится по поводу риска заражения коронавирусом после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, у одного из помощников которого был диагностирован вирус.

Трамп ужинал с Болсонару в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич в прошлую субботу. Впоследствии стало известно, что помощник бразильского лидера по связям с общественностью Фабио Вайнгартен, также видевшийся с Трампом в Мар-а-Лаго, заразился вирусом.

«Скажем так: я не обеспокоен», – сказал Трамп журналистам в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Овальном кабинете.

По словам президента, он слышал о болезни помощника, однако не происходило «ничего особенно необычного».

Трамп также рассказал, что они с Варадкаром предпочли воздержаться от приветственного рукопожатия. Ирландский премьер прибыл в Белый дом на традиционную встречу, приуроченную к Дню святого Патрика.

Президент добавил, что отсутствие рукопожатия вызвало у него «очень странное ощущение».

Пресс-служба Белого дома прокомментировала сообщения в прессе о том, что член делегации Бразилии, посещавшей на прошлой неделе Мар-а-Лаго, заболел коронавирусом.

«Ни президент, ни вице-президент почти не общались с человеком, у которого оказалась положительная реакция [на коронавирус], и не нуждаются в данный момент в анализах», – говорится в сообщении Белого дома.

Медицинское подразделение Белого дома и Секретная служба в данный момент тесно работают с различными учреждениями для принятия всех мер предосторожности в отношении здоровья членов семей президента, вице-президента и всего персонала Белого дома.

«В настоящее время нет показаний для тестирования пациентов, у которых нет симптомов, и только люди, у которых был длительный близкий контакт» с людьми, заболевшими коронавирусом, «должны помещаться на карантин», – говорится в сообщении пресс-службы.