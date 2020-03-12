Бразильский чиновник заразился коронавирусом. На прошлой неделе он встречался с Трампом

12.03.2020, 21:11, Новости дня

Сотрудник администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартен заразился коронавирусом, сообщает бразильское издание Estadão. На прошлой неделе Вайнгартен сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару во время визита в США и, среди прочего, общался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трапом.

Информацию о диагнозе Вайнгартена власти Бразилии подтвердили 12 марта. Кроме того, тест на коронавирус сдал Болсонару (его результаты ожидаются 13 марта) и другие члены делегации.

Как отмечает AP, Вайнгартен 7 марта на курорте Мар-а-Лаго тесно общался с Трампом. В своем Instagram бразильский чиновник разместил совместное фото с президентом США (Вайнгартен стоит слева от Трампа).

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Публикация от Fabio Wajngarten (@fabiowajngarten) 7 Мар 2020 в 4:47 PST

Сам Трамп заявил, что не помнит, общался ли с заболевшим. Он также заявил, что не беспокоится о возможном заражении, пишет Reuters. Во время общения с прессой после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром 12 марта американский президент сказал, что его “это не касается”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.