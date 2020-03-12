В РФС рассказали о судьбе матчей РПЛ из-за распространения коронавируса

12.03.2020, 21:07, Разное

По словам почетного руководителя РФС Вячеслава Колоскова, в случае необходимости, матчи чемпионата РФ по футболу могут пройти без зрителей. Таким образом, он поддерживает инициативу властей регионов по поводу ограничения числа посетителей игр РПЛ.

Не так давно появилась информация о приостановке реализаций билетов на матч между московским «ЦСКА» и питерским «Зенитом». Матчи «Урала» пройдут без зрителей, а в Татарстане, где базируется «Рубин» (Казань) и вовсе перенесли спортивные мероприятия. Колосков заявил, что полная отмена игр пока не рассматривается чиновниками из-за нераспространенности вируса на территории Российской Федерации. Тем не менее, уже сейчас необходимо ограничить число посетителей на матчах, пишет издание «Newsinform».

«Правильное решение. Регионы должны делать все возможное, чтобы не допустить распространение заболевания. Пока матчи не нуждаются в отмене, чемпионат нужно продолжать. При необходимости можно играть без зрителей, а в целом – всё зависит от степени распространения коронавируса», – подытожил Колосков.