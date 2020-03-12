 

Врачи предупредили о стирке одежды выше 60 градусов для снижения риска заражения коронавирусом

12.03.2020, 21:07, Разное

По словам зарубежных врачей, чтобы еще больше обезопасить себя от коронавируса, следует стирать вещи в температурном режиме не менее 60 градусов. Генеральный директор Laundryheap Деян Димитров в интервью авторитетному изданию The Sun заявил, что таким образом любой признак заболевания будет уничтожен.
Поскольку температура человеческого тела составляет чуть больше 36 градусов, речь идёт об идеальных условиях для размножения вредоносных микроорганизмов. В данном случае, может помочь тщательная обработка одежды. Оказывается, многие патогены не переживут температуры свыше 60 градусов – именно такой температурный режим можно выбрать при стирке вещей, особенно постельного белья, полотенец и детской одежды. После этого, можно воспользоваться и 20-минутным режимом сушки, а гладить одежду можно при температуре утюга около 100 градусов.

Деликатные ткани можно обрабатывать химическим составом. Очищать саму стиральную машину можно с помощью столового уксуса, наливаемого в барабан. Стоит помнить, что нельзя использовать слишком много порошка, ведь это приведет к избытку пены и загрязнению машинки в будущем. Если у родственников обнаружены симптомы простуды, их постельное белье необходимо срочно постирать.



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