 

СМИ: Президент Бразилии заразился коронавирусом

12.03.2020, 20:59, Новости дня

У президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщают ряд испанских и португальских СМИ.

«Анализы президента Бразилии Жаира Болсонару показали положительный результат на коронавирус», – информирует портал Nexofin в Twitter.

Об этом же в Twitter пишет издание Politico MX.

Отметим, что на сайтах изданий сообщается, что результаты теста на коронавирус у Болсонару будут известны только в пятницу.

Ранее медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов оценил шансы Трампа заразиться.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Экс-бойца “Омеги” Косенко, подозреваемого в убийстве и ранении активистов Евромайдана, отправили под домашний арест

09.01 / Китай раскритиковал США из-за Ирана

24.02 / Из-за коронавируса биржевые индексы в Европе опустились до трехлетнего минимума – Bloomberg

25.02 / Эксперт: Конкурс «Лидеры России. Политика» поможет разнообразить политический ландшафт

05.01 / Lenovo стартует продажи клавиатуры ThinkPad отдельно от ноутбуков

09.02 / Тайваньские ВВС попытались перехватить китайские военные самолеты

07.01 / США не дали визу главе МИД Ирана для поездки в ООН. Правозащитники сообщают о задержаниях десятков иранцев на границах США

17.02 / Банк России: телефонные мошенники переключились на экономически активных россиян

07.01 / Посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение россиян

11.03 / Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика