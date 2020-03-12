В Белоруссии и на Украине выявлены новые случаи заражения коронавирусом

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12.03.2020, 20:59, Новости дня

На Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве страны. В Белоруссии число людей, у которых выявлен вирус, увеличилось до 21.

«Зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране возросло до трех человек» говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

Вирус выявлен у пожилой женщины из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, чья жена вернулась из Италии.

«Пациенты изолированы, им оказывают помощь, идет работа по определению людей, с которыми они могли контактировать», – пояснили в Минздарве.

Минздрав Белоруссии сообщил, что число пациентов с новым коронавирусом выросло до 21.

«В Белоруссии на сегодняшний момент у 21 пациента лабораторно подтвержден РНК коронавируса», – говорится в сообщении на сайт Минздрава. Отмечается, что в стране уже проведено более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

Напомним, за последние сутки в РФ зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.



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