 

Белый дом оценил угрозу для Трампа после контакта с заболевшим бразильским чиновником

12.03.2020, 20:59, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майкл Пенс практически не контактировали с помощником бразильского президента, у которого официально диагностировали коронавирус, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Белому дому известны сообщения о том, после визита бразильской делегации в Мар-а-Лаго в минувшие выходные у одного из ее членов был диагностирован положительный результат на COVID-19», – передает сообщение Белого дома РИА «Новости».

В сообщении говорится, что и президент, и вице-президент «почти не взаимодействовали» с этим чиновником, в связи с чем Трамп и Пенс не нуждаются в тестировании на коронавирус.

Ранее медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал бразильского лидера во время его визита в США, в том числе он контактировал и с Дональдом Трампом.

Позже СМИ сообщили, что коронавирус диагностировали и у президента Бразилии Жаира Болсонару.



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