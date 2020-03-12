У советника верховного лидера Ирана заподозрили коронавирус

12.03.2020, 20:59, Новости дня

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти помещен в карантин по коронавирусу в связи с наличием у него соответствующих симптомов, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Велаяти чувствует себя нормально, его состояние улучшается. Других подробностей нет, передает РИА «Новости».

Велаяти также является руководителем тегеранской больницы имени Масиха Данешвари.

Накануне сообщалось, что коронавирусом также заразились первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и два министра правительства.