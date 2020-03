Как рождается любовь: рассказывают Артем Овчаренко и Анна Тихомирова

12.03.2020, 20:54, Разное

Артем Овчаренко (33 года):

Наш первый поцелуй с Аней созревал еще в Московской государственной академии хореографии, где мы и познакомились. Аня была первой балериной, с которой я станцевал. Мне кажется, это правильно, что мы так долго к этому шли. Когда два человека наполняются друг от друга и становятся источниками любви, тогда и наступает время поцелуев.

В юности мне казалось, что любовь – то, что нужно активно искать. Сейчас понимаю: это не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься. У нас много своих традиций. Нам всегда нравилось вместе креативить. Как-то раз Аня предложила прыгнуть в форме сердца для фотографии. С тех пор этот прыжок стал нашей визитной карточкой. Где мы только его не делали: в Большом театре, на лавандовых полях в Лондоне и на Лазурном Берегу во Франции. Считаю, важно находить время друг для друга, чтобы побыть вдвоем. Или вроде такая простая вещь, как обращение: я называю Аню по-разному, но всегда с теплотой в голосе. Теплота – это самое важное, это и есть залог долгих отношений.

Анна Тихомирова (32 года):

В нашей семье есть разные ритуалы. Артем никогда не называет меня по имени, только Киса, а я его – Малыш… На годовщину он всегда устраивает мне сюрпризы. Например, на последнюю подарил кольца, на которых с внешней стороны изображен наш знаменитый прыжок в виде сердца, а с внутренней – отпечатки пальцев: на моем кольце – Артема, а на его кольце – мои. После спектакля Артем любит баловать нас вкусным ужином.

Сначала мы долго дружили, потом Артем начал ухаживать за мной. У меня же все мысли были только о карьере и Большом театре, я не обращала на него особого внимания, вообще не думала об отношениях с кем бы то ни было. Я ответила ему взаимностью только через три года, когда работала в театре. Впервые поцеловались на вечеринке общих друзей во время танца 11 лет назад, 21 октября, но помню это как сейчас. После этого и начали встречаться. Сумасшедшей страсти не было, постепенно стали погружаться друг в друга. Лишь спустя восемь лет отношений мы поженились, причем на свадьбе настоял Артем, за что я ему очень благодарна. Он подарил мне сказку. Никогда не забуду, как мы танцевали на плоту на воде, а вокруг были друзья. Более сильные эмоции были только после рождения дочки.

Когда смотрю на нашу Арианну, вижу копию Артема, она похожа на него во всем. Иногда мне кажется, что я просто не участвовала в ее создании. Артем на это говорит, что он больше старался. Их сходство для меня и есть счастье и продолжение любви.

