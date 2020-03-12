Мнение: Россию жалко (с)

12.03.2020, 20:53, Разное

Следующий перепост – исключительно “для своих”, для постоянных читателей и комментаторов моего блога. Просто я реально поражен не столько содержанием (оно сейчас кажется вполне очевидным), сколько тем, КТО это написал. Для начала – сам пост, он небольшой:

“Материться охота.

Путин до 2036 года, это перебор, так даже моё верноподданничество и лояльность не выдерживают.

Нет, Путин меня устраивает, но ведь трансферт власти рано или поздно всё равно неизбежен, но только чем он будет позже, тем он опаснее. Сейчас им, блядям, стабильности охота, а какая будет стабильность потом, они, суки, не думают!

И деньги тогда я проспорю. Так и хуй бы с этими копейками – Россию жалко, как бы её так не просрать!

А Терешкова сучка. Она не в первый раз так якобы инициативу снизу провозглашает. Или ею так пользуются. Ещё когда я первый раз сел в тюрьму в 1978 году, уже тогда тюрьма её ненавидела. Правда или байка, не знаю, но болтали, что по её инициативе уже тогда состоялось какое-то ужесточение уголовного законодательства по изнасилованиям, или по чему-то ещё.

Так что я теперь и не знаю, что делать. Ещё вчера я высказался о бешеной поддержке конституционных поправок, а сейчас в растерянности. Народ безмлолствует (ц), пожалуй, так.

Никогда не просил перепостов, но эта тема кажется мне важной – может что ещё можно поправить – так что перепост приветствуется”.

А вот теперь – внимание, автор: это… наш Иван-Дурак! Тот самый лендлорд из Малаховки с 40 квартирами! Если и был у меня в ленте образец “путиниста из народа”, то это именно он. И вот – на тебе, последнего финта ушами даже он не перенес.

Кто не верит – вот ссылка: https://ivan-1-dyrak.livejournal.com/168423.html