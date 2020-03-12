Хватит условностей «сама виновата»

12.03.2020, 20:42, Разное

Феминистки комментируют 23-летний срок Харви Вайнштейну.

Кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 23 годам тюрьмы. Суд присяжных, который признал Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения (в сексуальном насилии первой степени и изнасилованию третьей степени), требовал дать ему максимальную меру наказания – 29 лет. Сторона защиты просила дать Вайнштейну пять лет тюрьмы, т.к. «он может не дожить до конца и этого срока». Вайнштейну сейчас 67 лет, недавно он пережил сложную операцию на сердце и до сих пор находится на реабилитации, на оглашение приговора его привезли в инвалидном кресле.

Летом 2017 года десятки голливудских актрис обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Первой об этом рассказала Эшли Джадд. Позднее на действия Вайнштейна пожаловались еще около 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. «Новая» спросила у российских феминисток и правозащитниц о том, что они думают о приговоре. Как этот прецедент изменит общественное отношение к харассменту и сексуальному насилию?

Анна РивинаРуководительница проекта «Насилию.нет»

— Во-первых, я не могу представить такой прецедент в России. У нас даже за те преступления, когда вина насильника или агрессора очевидна, не всегда назначают хоть какое-то наказание.

Во-вторых, если такой приговор кажется шокирующим даже тем людям, которые выступают против насилия, то все это происходит потому, что сейчас меняется норма. У нас нет сомнений в том, что педофилия или убийство – это плохо. В этом же деле столкнулось правосудие и социальное восприятие этой проблемы. Меня цифра «23» повергла в сильное удивление. Не могу сказать, что это много или мало. Я считаю, что это та глава нашей человеческой истории, когда мы наконец начинаем по-другому воспринимать некоторые вещи. Однако, на мой взгляд, такая большая цифра и такой большой срок только прибавит сострадающих в армию Вайнштейна.

Мари ДавтянАдвокат, руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия

— Я не могу оценивать суровость или не суровость этого приговора, как минимум потому, что я не являюсь адвокатом Нью-Йорка и американским адвокатом. В штатах законодательство, связанное с защитой от харассмента гораздо более развито, чем в России. В РФ его просто нет, поэтому подобные приговоры вряд ли возможны при существующем законодательстве. Никаких вариантов привлечения, например, Слуцкого к ответственности в таком же суровом ключе просто нет, потому что законодательство Российской Федерации не предусматривает в принципе защиту от домогательств. В качестве единственной нормы, которую можно использовать, является 133 статья УК РФ о принуждении к вступлению в половые отношения. Но то, как она сформулирована, не позволяет ее использовать надлежащим образом. Соответственно и практики нет, и по делу Слуцкого она не могла быть использована.

Залина МаршенкуловаЖурналистка, феминистка

— Люди, у которых глубоко сексистская и мизогинная оптика, а в нашей стране такая оптика у большинства, не понимают, как много изнасилованных женщин так никуда и не обратились. Не понимают, что ложных обвинений по изнасилованию менее 1%. Мы живем в мире, где женщин угнетают, насилуют, убивают. У нас также чудовищная ситуация с домашним насилием. Только зная эти факты, мы можем говорить о ситуации конкретно с Вайнштейном.

Тут беспрецедентная история происходит на наших глазах. Впервые очень влиятельный человек, который на протяжении многих лет позволял себе харассмент по отношению к огромному количеству женщин, оказался наказан. Впервые система действует не по принципу «сама виновата». Я не могу оценить справедливость такого приговора, потому что я не адвокат и не судья. Но с культурной точки то, что обществу кажется перекосом, на самом деле перекосом не является. В мире куча изнасилованных женщин, которые не добились справедливости и удовлетворения своего человеческого достоинства. Миллионы женщин, которые подвергаются харассменту. Почему-то о таком «перекосе» общество не задумывается. Многие сейчас говорят, что Вайнштейна наказали за всех. Да, возможно, и так. Но на то этот случай и является беспрецедентным.

Мизогинное российское общество очень переживает за этого богатенького дядечку, агрессора и насильника, и этому же обществу плевать на то, что происходит с женщинами. Это несправедливо.

Возможно, после этого случая женщины перестанут бояться и начнут заявлять о харассменте и насилии. Интересно, что в суде присяжных было семь мужчин и пять женщин, т.е. это был не полностью женский состав. Если эти люди, даже несмотря на сильную защиту Вайнштейна, приговорили его к такому сроку, значит, они посчитали это справедливым. Количество пожаловавшихся на Харви Вайнштейна запредельно – 80 женщин. Сколько таких насильников, как он, которые никогда не будут наказаны. По-прежнему большая часть ресурсов и власти принадлежит мужчинам, особенно в России. Это значит, что тот, у кого власть и ресурсы, и будет править балом, насиловать и харассить.

Причитания в русскоязычных соцсетях о том, что феминистки посадили бедного мужчину ни за что, а теперь будут сажать еще и других, не соответствуют действительности. Женщина в нашей системе абсолютно незащищена, очень смешно читать на этом фоне о бедном Вайнштейне. Пример Слуцкого демонстрирует полную беспомощность женщин в нашем государстве.

Галина МихалёваПредседатель женской фракции партии «Яблоко»

— Ответ очень простой: да, считаю адекватным, потому что человек всегда должен отвечать за свои поступки, как бы давно они ни были совершены. Это такая символическая история и, на мой взгляд, она очень важна. В РФ такие приговоры не возможны, потому у нас людей, которые совершают сексуальное насилие, харассмент, как, например, Слуцкий. Их, наоборот, в каком-то смысле награждают, повышают в статусе, отправляют в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Общество поощряет их действия. И он не стесняется говорить, что то, что он делал это совершенно нормально. Нам до такого суда над насильником жить да жить.

Я думаю, что Вайнштейн в итоге отсидит сильно меньше, это такая символическая история, чтобы другим было неповадно. Столько ему не дадут сидеть, скорее всего его отпустят значительно раньше.

Просто каждый должен понимать, что если он совершает такие поступки, то он будет наказан.

Фариза Дударова

корреспондентка

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