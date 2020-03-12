«Будет уничтожен сам по себе»: Историк медицины Говард Маркел предположил, когда наступит конец коронавируса

12.03.2020, 20:30, Разное

По словам американского историка медицины Говарда Маркела, представляющего университет Мичигана, уже через несколько месяцев коронавирус перестанет распространяться. Эксперт отметил: существует высокая вероятность, что заболевание «сгорит само по себе в промежутке между маем-июлем нынешнего года».

В интервью изданию Express, специалист напомнил о вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, произошедшей почти 17 лет назад. Хотя тогда зараженных было лишь 8 тысяч (коронавирус всего заразил более 120 000 людей), недуг пошел на спад лишь после потепления. Аналогичный сценарий стоит ожидать и с нынешним недугом: люди попросту начинают сильнее сопротивляться вирусу, поэтому, он будет остановлен уже в мае-июле 2020 года, отметил Маркел.

По словам сотрудников Министерства здравоохранения Китайской Народной Республики, в стране наблюдается спад заражаемости COVID-19 спустя 3 месяца после выявления первых больных. В Поднебесной фиксируется значительное снижение новых случаев недугов и смертей. Китайские коллеги согласны с выводами Маркела, считая, что уже летом коронавирус не будет угрожать человечеству.